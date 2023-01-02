Мэр Днепра Борис Филатов предложил распространить "декомуннизацию" на еду и отказаться от русских новогодних салатов. Об этом украинский политик написал в своём Telegram-канале.
Он откровенно признался, что уже не может больше есть оливье и селёдку под шубой. Эти блюда мэр назвал "советскими привычками", от которых стоит наконец отказаться.
Напомним, салат оливье уже пытались "декоммунизировать" на Украине в 2019 году, поскольку он вызывает ассоциации с СССР. Но инициатива тогда развития не получила, оставшись лишь поводом для разговоров.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.