Мэр Днепра предложил отказаться от русских новогодних салатов

Мэр Днепра Борис Филатов предложил распространить "декомуннизацию" на еду и отказаться от русских новогодних салатов. Об этом украинский политик написал в своём Telegram-канале.

Он откровенно признался, что уже не может больше есть оливье и селёдку под шубой. Эти блюда мэр назвал "советскими привычками", от которых стоит наконец отказаться.

Напомним, салат оливье уже пытались "декоммунизировать" на Украине в 2019 году, поскольку он вызывает ассоциации с СССР. Но инициатива тогда развития не получила, оставшись лишь поводом для разговоров.