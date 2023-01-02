Страны НАТО начали называть ЗРК ВС РФ на букву "Г"

Многие реактивные системы залпового огня и ракетные системы ВС РФ называют в честь метеорологических явлений: РСЗО "Град", штурмовой стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза" и РСЗО БМ-30 "Смерч". НАТО используют занимательный подход при выборе названий военной техники. Об этом пишет "МК".

Зенитно-ракетные комплексы РФ в Североатлантическом альянсе начали называть на букву "Г": ПВО С-300ВМ и "Антей-2500" в НАТО прозвали "Гладиатором" и "Гигантом", а "Бук" "переименовали" в "Гризли".

Издание отмечает, что кодовые обозначения ракет "земля-земля" начинаются с буквы "С": снаряды для "Тополя" стали "Серпом", ракета "Метеорит" — "Скорпионом".

Комплексу Р-36М "Воевода" присвоили зловещее название "Сатана".

Ранее сообщалось, что США приготовились к "коллапсу" России.