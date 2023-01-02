Никифорова: власти США приготовились к "коллапсу" России

США заявили, что "развал" России должен быть неким "коллапсом". Об этом рассказала обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.

Доклад экспертов Гудзоновского института говорит о том, что в преддверии Нового года власти Соединённых Штатов напомнили о годовщине развала Советского Союза и посетовали, что не смогли полностью ликвидировать его. Эксперты проглядели момент восстановления и подъёма России. Она обладает достаточной армией и ядерным запасом.

Америка рассчитывает на внутриполитический распад РФ, который должен выразиться в коллапсе. Поэтому власти США думают над планом по взятию под контроль ядерного оружия в России, а также распределением её территорий между другими странами.