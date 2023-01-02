19fortyfive: зависимость от поддержки Запада ставит под сомнение возможность Украины победить

Слишком большая зависимость Украины от западной поддержки, а именно от поставок вооружения и оборудования, ставит под сомнение возможность Киева победить. Об этом пишет издание 19fortyfive.

Автор материала, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что поставки остаются непредсказуемыми и не могут соответствовать украинским требованиям. По его мнению, данный факт уже говорит, что Украине не удастся победить.

В то же время Россия нарастила внутреннее производство всех классов военных материалов, добавил эксперт.

Он заострил внимание на проблемах с украинской инфраструктурой после российских ударов, а именно на отключениях электроэнергии, проблемах с водоснабжением и отоплением.

Дэвис сравнил положение дел Украины с Россией, где наоборот "всё в порядке".