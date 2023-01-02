Слишком большая зависимость Украины от западной поддержки, а именно от поставок вооружения и оборудования, ставит под сомнение возможность Киева победить. Об этом пишет издание 19fortyfive.
Автор материала, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что поставки остаются непредсказуемыми и не могут соответствовать украинским требованиям. По его мнению, данный факт уже говорит, что Украине не удастся победить.
В то же время Россия нарастила внутреннее производство всех классов военных материалов, добавил эксперт.
Он заострил внимание на проблемах с украинской инфраструктурой после российских ударов, а именно на отключениях электроэнергии, проблемах с водоснабжением и отоплением.
Дэвис сравнил положение дел Украины с Россией, где наоборот "всё в порядке".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.