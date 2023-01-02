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Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления

Мир

Министра обороны Германии Кристину Ламбрехт раскритиковали после её новогоднего видеообращения. Главы ведомств, политики и простые немцы остались недовольны её речью. Об этом пишет газета Die Welt*.

Die Welt*: главу минобороны Германии Ламбрехт раскритиковали из-за новогоднего поздравления

Она поделилась впечатлениями о кризисной ситуации на Украине.

"В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо", — заявила министр.

Из-за шума многочисленных петард речь Ламбрехт было сложно услышать. Эксперт по безопасности Ульрике Франке остался недоволен тем, что министр обороны сделала акцент на встречах "с замечательными людьми". Политик от ХДС Серап Гюлер заявил, что слова Ламбрехт должны стать поводом для канцлера Германии Олафа Шольца снять её с должности.

"Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду её позоров. Поэтому каждая последующая минута, когда канцлер всё ещё держится за этого министра и тем самым наносит ещё больший ущерб репутации нашей страны, на его счёту", — заявил Гюлер.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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