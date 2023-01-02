Ставшие традиционными на Украине факельные шествия 1 января были отменены по всей стране, рассказал представитель администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.
В Днепропетровске организаторы ежегодного марша "с факелами и портретами нацистского прислужника-коллаборанта Бандеры" сообщили единомышленникам, что собираться на улице стало небезопасно, пояснил он.
Председатель движения "Мы вместе с Россией" также отметил, что многие постоянные участники этих шествий сейчас находятся на передовой.
"В Славянске бандеровские марши проводить некому. Главный организатор факельных шествий в городе был денацифицирован в начале ноября под Сватово", — напомнил Рогов в своём Telegram-канале.
По его словам, налицо первые результаты очистки Украины от "нацистской заразы".
Ранее британский эксперт пришёл к выводу, что украинские власти имитируют успехи на поле боя, чтобы продолжить получать финансирование Запада.
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