Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что этот год должен быть годом общей победы.
"2023 год многое определит в развитии РФ, всего мира на десятилетия вперёд", — предупредил парламентарий.
Вместе с этим он подчеркнул, что прошлогодние события являются историческими. По мнению депутата, Москва противостояла ограничительным мерам Запада и вводила необходимые для сохранения суверенитета меры. Как заявил член ГД, результат такой политики появится в 2023 году.
Ранее Володин высказался о россиянах, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Он отметил, что предателей не стоит звать обратно, и призвал повысить им налоги.
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