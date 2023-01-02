Председатель Госдумы: 2023 год должен стать годом победы России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что этот год должен быть годом общей победы.

"2023 год многое определит в развитии РФ, всего мира на десятилетия вперёд", — предупредил парламентарий.

Вместе с этим он подчеркнул, что прошлогодние события являются историческими. По мнению депутата, Москва противостояла ограничительным мерам Запада и вводила необходимые для сохранения суверенитета меры. Как заявил член ГД, результат такой политики появится в 2023 году.

Ранее Володин высказался о россиянах, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации. Он отметил, что предателей не стоит звать обратно, и призвал повысить им налоги.