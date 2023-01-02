NYT: США должны перестать уступать России, чтобы закончить конфликт на Украине

США должны перестать сдерживаться и идти на уступки России, для того чтобы закончить конфликт на Украине. Вашингтон должен продемонстрировать готовность мобилизовать свои экономические силы против РФ. Об этом пишет газета The New York Times.

По мнению авторов издания, Западу надо убедить Россию пойти на его уступки. Обозреватели приводят в качестве примера Карибский кризис и западную позицию того периода.

Америка должна дать понять России, что сдерживаться в плане поддержки Украины не будет, считают эксперты NYT.

Они пояснили, что Западу нужно построить свои действия таким образом, чтобы убедить Россию прекратить конфликт с Украиной.