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Fox News: как только Зеленский даст слабину, Запад бросит Украину

Мир

Бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа Буша Майкл Аллен назвал условие, при котором Запад может перестать финансировать Украину.

Он заявил в эфире телеканала Fox News, что это произойдёт, если украинский лидер Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперёд на поле боя.

На компромиссы на данный момент не хочет идти никто, отметил Аллен.

"Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину", — заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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