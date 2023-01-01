Fox News: как только Зеленский даст слабину, Запад бросит Украину

Бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа Буша Майкл Аллен назвал условие, при котором Запад может перестать финансировать Украину.

Он заявил в эфире телеканала Fox News, что это произойдёт, если украинский лидер Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперёд на поле боя.

На компромиссы на данный момент не хочет идти никто, отметил Аллен.

"Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину", — заключил эксперт.