Бывший специальный помощник по национальной безопасности президента Джорджа Буша Майкл Аллен назвал условие, при котором Запад может перестать финансировать Украину.
Он заявил в эфире телеканала Fox News, что это произойдёт, если украинский лидер Владимир Зеленский прекратит стремиться к продвижению вперёд на поле боя.
На компромиссы на данный момент не хочет идти никто, отметил Аллен.
"Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину", — заключил эксперт.
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