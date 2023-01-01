В новой книге Криса Уиппла об администрации США говорится, что после ухода американских военных из Афганистана президент Джо Байден был "опечаленным, разочарованным и страдающим бессонницей".
Сведения для публикации брались в основном из Белого дома.
Когда американская армия в Афганистане не выстояла в августе 2021 года и вынуждена была бежать из страны, Байден был ошеломлён, пишет Уиппл.
По словам источников, на лидера США обрушился шквал критики, что и стало причиной депрессии.
Близкий друг президента стал свидетелем, что Байден плохо спал, пока войска были в Афганистане, пишет автор книги.
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