Писатель Уиппл: Байден потерял сон после ухода американских военных из Афганистана

В новой книге Криса Уиппла об администрации США говорится, что после ухода американских военных из Афганистана президент Джо Байден был "опечаленным, разочарованным и страдающим бессонницей".

Сведения для публикации брались в основном из Белого дома.

Когда американская армия в Афганистане не выстояла в августе 2021 года и вынуждена была бежать из страны, Байден был ошеломлён, пишет Уиппл.

По словам источников, на лидера США обрушился шквал критики, что и стало причиной депрессии.

Близкий друг президента стал свидетелем, что Байден плохо спал, пока войска были в Афганистане, пишет автор книги.