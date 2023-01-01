Spiegel: Россию ждёт война с НАТО в 2023 году из-за СВО на Украине

Война с НАТО ждёт Россию в 2023 году из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению авторов статьи, новый год также станет решающим для украинского президента Владимира Зеленского.

В материале высказывается предположение, что в 2023 году начнётся война НАТО против России, которую "должны теперь выдержать русские".

Обозреватель издания отметил также, что Зеленский должен дать понять Западу, какой он хочет поддержки, тем самым продолжая удерживать внимание стран-партнёров на спецоперации.

Ранее профессор истории из США Майкл Киммейдж рассказал о том, что мешает мирному урегулированию конфликта России с Украиной.