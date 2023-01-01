Forbes: РЭБ-системы ВС РФ выводят из строя до 90% дронов ВСУ

Армия России превосходит Вооружённые силы Украины в радиоэлектронной борьбе, поскольку 90% беспилотных летательных аппаратов Киева выводятся из строя. Об этом сообщают эксперты в статье журнала Forbes.

Благодаря электронному подавлению дронов противник столкнулся со сложностями в осуществлении навигации, обнаружении целей, наведении артиллерийского огня.

ВС РФ имеют в арсенале новейшие системы радиоэлектронной разведки и борьбы, успешно применяемые в ходе специальной военной операции. В частности, комплексы РБ-636 "Свет-КУ", РБ-341В "Леер-3", Р-934И "Синица" и Р-330Ж "Житель" оказывают серьёзное влияние на спутниковую связь ВСУ, что делает проблематичным управление подразделениями.