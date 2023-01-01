В США считают, что президент России Владимир Путин в вопросах безопасности страны и защиты от ценностей Запада похож на российского императора Николая I. Об этом пишет Politico.
В статье американского издания обозреватель отмечает, что Путин больше всего схож с Николаем I, если учесть череду впечатляющих военных побед самодержца.
Российский император делал всё возможное, чтобы защитить страну от внешних угроз, уточнил автор публикации.
Этот царь отвоевал у Персии территории на Кавказе, помог грекам в отделении от Османской империи и подавил восстания против австрийского владычества как в Польше, так и в Венгрии", подчеркнул эксперт.
Он провёл тем самым аналогию с нынешним президентом России, который тоже старается укреплять безопасность собственной страны.
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