Politico: Путин больше всего похож на императора Николая I

В США считают, что президент России Владимир Путин в вопросах безопасности страны и защиты от ценностей Запада похож на российского императора Николая I. Об этом пишет Politico.

В статье американского издания обозреватель отмечает, что Путин больше всего схож с Николаем I, если учесть череду впечатляющих военных побед самодержца.

Российский император делал всё возможное, чтобы защитить страну от внешних угроз, уточнил автор публикации.

Этот царь отвоевал у Персии территории на Кавказе, помог грекам в отделении от Османской империи и подавил восстания против австрийского владычества как в Польше, так и в Венгрии", подчеркнул эксперт.

Он провёл тем самым аналогию с нынешним президентом России, который тоже старается укреплять безопасность собственной страны.