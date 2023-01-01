Американские власти выражают серьёзную озабоченность на фоне сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщает китайская газета Global Times.
По информации издания, Белый дом называет "неправильной стороной истории" союзнические отношения главы КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.
"США опасаются, что расширение китайско-российского сотрудничества в сферах экономики и торговли снизит эффект санкций, введённых Западом в отношении Москвы", — отметил эксперт по международным отношениям Ян Цзинь.
Кроме того, в материале сказано, что западные страны поступают неправильно, предпринимая безуспешные попытки изолировать Россию и Китай от мирового сообщества.
Как подчёркивается в статье, Пекин и Москва являются главными конкурентами и потенциальными противниками Соединённых Штатов Америки, поэтому Вашингтон опасается усиления влияния РФ и КНР на международной арене.
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