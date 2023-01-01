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Global Times: власти США опасаются последствий сближения России и Китая

Мир

Американские власти выражают серьёзную озабоченность на фоне сближения Москвы и Пекина. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

Global Times: власти США опасаются последствий сближения России и Китая

По информации издания, Белый дом называет "неправильной стороной истории" союзнические отношения главы КНР Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным.

"США опасаются, что расширение китайско-российского сотрудничества в сферах экономики и торговли снизит эффект санкций, введённых Западом в отношении Москвы", — отметил эксперт по международным отношениям Ян Цзинь.

Кроме того, в материале сказано, что западные страны поступают неправильно, предпринимая безуспешные попытки изолировать Россию и Китай от мирового сообщества.

Как подчёркивается в статье, Пекин и Москва являются главными конкурентами и потенциальными противниками Соединённых Штатов Америки, поэтому Вашингтон опасается усиления влияния РФ и КНР на международной арене.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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