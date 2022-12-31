Британское издание Financial Times в традиционном "параде прогнозов" своих авторов накануне Нового года предсказывает продолжение военных действий на Украине в течение всего 2023 года.
Замораживание конфликта в нынешних условиях, по мнению авторов, не удовлетворит ни Москву, ни Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский при этом ожидает поставок современного западного оружия, а Владимир Путин "пытается перегруппироваться", пишут авторы статьи FT.
Ранее астролог Светлана Драган заявила, что ситуация с Украиной будет актуальна до 2024 года.
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Командующий группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин во время нанесения 29 декабря массированного удара по Украины воспользовался просчётом ВСУ.