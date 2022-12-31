FT: военные действия на Украине продолжатся в течение всего 2023 года

Британское издание Financial Times в традиционном "параде прогнозов" своих авторов накануне Нового года предсказывает продолжение военных действий на Украине в течение всего 2023 года.

Замораживание конфликта в нынешних условиях, по мнению авторов, не удовлетворит ни Москву, ни Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом ожидает поставок современного западного оружия, а Владимир Путин "пытается перегруппироваться", пишут авторы статьи FT.

Ранее астролог Светлана Драган заявила, что ситуация с Украиной будет актуальна до 2024 года.