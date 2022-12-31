Минобороны сообщило о возвращении 82 военнослужащих ВС РФ из плена на Украине

Согласно сообщению Минобороны РФ, из украинского плена вернулись более 80 российских военных.

"Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — проинформировали в Минобороны.

Теперь вернувшиеся из плена военнослужащие будут перевезены для прохождения медобследования и реабилитации в Москву. В данный момент с ними работают медики и психологи.

Это уже не первый обмен военнопленными с украинской стороной в декабре: 1 декабря в РФ смогли вернуться 50 бойцов, а 6 декабря были возвращены ещё 60 россиян.