Согласно сообщению Минобороны РФ, из украинского плена вернулись более 80 российских военных.
"Тридцать первого декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — проинформировали в Минобороны.
Теперь вернувшиеся из плена военнослужащие будут перевезены для прохождения медобследования и реабилитации в Москву. В данный момент с ними работают медики и психологи.
Это уже не первый обмен военнопленными с украинской стороной в декабре: 1 декабря в РФ смогли вернуться 50 бойцов, а 6 декабря были возвращены ещё 60 россиян.
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