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В Киеве сообщили об атаке Хмельницкого ракетами

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По словам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, на город Хмельницкий была совершена атака. Первоначально он говорил об атаке дронами, однако затем вместо "дронов" Тимошенко написал "ракеты".

"Хмельницкий. Город атакован ракетами", — написал Тимошенко в своём Telergam-канале.

До этого вместо слова "ракеты" значилось слово "дроны".

Взрывы в Хмельницком были подтверждены главой Хмельницкой военной администрации Сергеем Гамалий, который написал в своём Telegram-канале о "прилётах" в город.

Ранее 31 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позже украинские СМИ проинформировали о взрывах в ряде областей страны.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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