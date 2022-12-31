По словам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, на город Хмельницкий была совершена атака. Первоначально он говорил об атаке дронами, однако затем вместо "дронов" Тимошенко написал "ракеты".
"Хмельницкий. Город атакован ракетами", — написал Тимошенко в своём Telergam-канале.
До этого вместо слова "ракеты" значилось слово "дроны".
Взрывы в Хмельницком были подтверждены главой Хмельницкой военной администрации Сергеем Гамалий, который написал в своём Telegram-канале о "прилётах" в город.
Ранее 31 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позже украинские СМИ проинформировали о взрывах в ряде областей страны.
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