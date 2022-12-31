В Киеве сообщили об атаке Хмельницкого ракетами

По словам замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, на город Хмельницкий была совершена атака. Первоначально он говорил об атаке дронами, однако затем вместо "дронов" Тимошенко написал "ракеты".

"Хмельницкий. Город атакован ракетами", — написал Тимошенко в своём Telergam-канале.

До этого вместо слова "ракеты" значилось слово "дроны".

Взрывы в Хмельницком были подтверждены главой Хмельницкой военной администрации Сергеем Гамалий, который написал в своём Telegram-канале о "прилётах" в город.

Ранее 31 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позже украинские СМИ проинформировали о взрывах в ряде областей страны.