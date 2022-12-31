Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Агент СБУ, которого ликвидировали в ЛНР, планировал теракт в Доме правительства
В Киеве вандалы осквернили памятник русскому поэту Пушкину
Клишас: политики ЕС лгали восемь лет, чтобы вооружить Украину
Разведка Британии пророчит в ближайшее время новый ракетный удар по Украине
Спецслужбы России: агент СБУ ликвидирован в Лисичанске ЛНР
Козин: если изменить ядерную доктрину РФ, спецоперацию можно закончить 24 февраля
РВ: военные ЗВО и спецназа группировки "О" ВС РФ встретили пытавшихся прорваться к Кременной бойцов ВСУ
Политолог Мухин: Белоруссия и страны НАТО могут вступить в конфликт на Украине в 2023 году
Пасечник: ВСУ регулярно пытаются прорвать оборону, но бойцы РФ отбивают атаки

Washington Post: из-за поставок оружия Украине США столкнутся с проблемами в Восточной Азии

Мир

Из-за поставки Киеву вооружений у США ухудшится ситуация в Восточной Азии, поскольку они будут ослаблены и не смогут должным образом сдерживать своих противников в этом регионе. Такое мнение высказали авторы издания The Washington Post.

Washington Post: из-за поставок оружия Украине США столкнутся с проблемами в Восточной Азии

"Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность США к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — сказано в материале.

Обозреватели напомнили, что Восточная Азия имеет большее значение для благополучия США, чем Украина. Американцам нельзя забывать об угрозе со стороны Китая, который является намного более мощным соперником для них.

"По мере того, как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключили авторы.

На прошлой неделе во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине

Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.

Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине
19fortyfive: США пожалели, что проигнорировали требования Путина о нерасширении НАТО
19fortyfive: США пожалели, что проигнорировали требования Путина о нерасширении НАТО
Актриса Мария Машкова продолжает конфликт со своим отцом Владимиром из-за СВО РФ
Арестович заявил, что ВСУ несут крупные потери в Артёмовске и Соледаре
Знак зодиака 31 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор Сергей Лебедев
Политик Худяков заявил, что ещё одна звезда намерена покинуть РФ вслед за Пугачёвой
Румынский эксперт Василеску: Суровикин воспользовался просчётом ВСУ
Генштаб ВСУ: Россия имеет возможность направить в Киев до 30 тысяч солдат
Генштаб ВСУ: Россия имеет возможность направить в Киев до 30 тысяч солдат
Последние материалы
Клишас: политики ЕС лгали восемь лет, чтобы вооружить Украину
Разведка Британии пророчит в ближайшее время новый ракетный удар по Украине
Спецслужбы России: агент СБУ ликвидирован в Лисичанске ЛНР
Козин: если изменить ядерную доктрину РФ, спецоперацию можно закончить 24 февраля
РВ: военные ЗВО и спецназа группировки "О" ВС РФ встретили пытавшихся прорваться к Кременной бойцов ВСУ
Политолог Мухин: Белоруссия и страны НАТО могут вступить в конфликт на Украине в 2023 году
Пасечник: ВСУ регулярно пытаются прорвать оборону, но бойцы РФ отбивают атаки
В Конгрессе США предложили серьёзно подумать, прежде чем передавать Киеву Patriot
Рогозин пообещал министру обороны Украины Резникову "уши мёртвого осла"
Lemmikloom: в Эстонии собираются производить колбасу из собак
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников