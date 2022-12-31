Из-за поставки Киеву вооружений у США ухудшится ситуация в Восточной Азии, поскольку они будут ослаблены и не смогут должным образом сдерживать своих противников в этом регионе. Такое мнение высказали авторы издания The Washington Post.
"Вашингтон сжигает боеприпасы так быстро, что в краткосрочной перспективе они могут ослабить способность США к сдерживанию стратегических противников в Восточной Азии", — сказано в материале.
Обозреватели напомнили, что Восточная Азия имеет большее значение для благополучия США, чем Украина. Американцам нельзя забывать об угрозе со стороны Китая, который является намного более мощным соперником для них.
"По мере того, как конфликт вступает в новую фазу, администрация Байдена будет вынуждена задуматься о том, какие виды урегулирования были бы приемлемы для США", — заключили авторы.
На прошлой неделе во время визита лидера Украины Владимира Зеленского в США Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.