Неизвестные осквернили самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Как сообщает "Страна.ua", вандалы оставили различные надписи на монументе красной и жёлтой красками. Отмечается, что памятник находится в одноимённом парке на Шулявке в Киеве.
По информации издания, на монументе появились такие слова и фразы, как "Снеси" и "Памятник культурной экспансии".
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил снос памятников Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине. Он предположил, что на месте этих сооружений появятся монументы "разнообразным гетманам".
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