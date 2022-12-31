В Киеве вандалы осквернили памятник русскому поэту Пушкину

Неизвестные осквернили самый большой на Украине памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину.

Как сообщает "Страна.ua", вандалы оставили различные надписи на монументе красной и жёлтой красками. Отмечается, что памятник находится в одноимённом парке на Шулявке в Киеве.

По информации издания, на монументе появились такие слова и фразы, как "Снеси" и "Памятник культурной экспансии".

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев осудил снос памятников Пушкину и полководцу Александру Суворову на Украине. Он предположил, что на месте этих сооружений появятся монументы "разнообразным гетманам".