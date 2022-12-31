Клишас: политики ЕС лгали восемь лет, чтобы вооружить Украину

По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, все разговоры о Минских соглашениях со стороны европейских политиков были ложью.

Клишас отметил, что во время этих разговоров Запад вёл подготовку к серьёзному вооружённому противостоянию.

"Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все что нужно знать о "европейских ценностях", — написал Клишас в своём Telegram-канале.

По мнению депутата, не ложь является одной из западных ценностей, наравне с двойными стандартами, лицемерием и вседозволенностью.

Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские договорённости дали время и возможность Киеву вооружиться и усилиться.