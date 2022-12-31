По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, все разговоры о Минских соглашениях со стороны европейских политиков были ложью.
Клишас отметил, что во время этих разговоров Запад вёл подготовку к серьёзному вооружённому противостоянию.
"Все восемь лет европейские политики лгали о важности Минских соглашений, продлевали против России санкции за "отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений" и все это только для того, чтобы вооружать и обучать неонацистов на Украине и готовить большую войну. Все что нужно знать о "европейских ценностях", — написал Клишас в своём Telegram-канале.
По мнению депутата, не ложь является одной из западных ценностей, наравне с двойными стандартами, лицемерием и вседозволенностью.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские договорённости дали время и возможность Киеву вооружиться и усилиться.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.