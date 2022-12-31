В Конгрессе США предложили серьёзно подумать, прежде чем передавать Киеву Patriot

Согласно заявлению исследовательской службы конгресса США, передача Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot может иметь самые негативные последствия для Вашингтона. Об этом пишет RT, ссылаясь на отчёт.

"Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые возникнут перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности", — сказано в документе.

Аналитики предупредили, что Patriot нужно будет откуда-то взять, и если позаимствовать их у Индо-Тихоокеанского или Центрального управления ВС США, эти направления окажутся ослабленными.

Кроме этого, специалисты напоминают, что нужно принимать во внимание желание либо нежелание других членов НАТО передавать ЗРК Украине, а также учитывать, против каких видов вооружения их предстоит применять.

"С учетом высокой стоимости ракет-перехватчиков для комплексов Patriot будут ли введены ограничения по типам вражеских систем, против которых допустимо применение этих комплексов?" — задали вопрос американские аналитики.