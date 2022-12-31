Эстонский производитель мяса решил с 2023 года начать производство колбасных изделий из собачьего мяса.
Пост с соответствующей рекламой был опубликован на официальной странице компании в соцсети. Местные жители какое-то время надеялись, что сообщение является неудачной шутку и рекламщиков, но производитель пояснил, что готовится специально растить собак для производства колбасы.
"Мы действительно скоро начнем производить стопроцентно органическое собачье мясо. Мы и не ожидали, что эта идея будет пользоваться такой большой популярностью", - пояснила представительница организации Риика Ниеминен эстонскому изданию Lemmikloom.
Она подтвердила журналистам, что сообщение не шутка, и первая продукция из собачьего мяса появится на прилавках уже в наступающем году.
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