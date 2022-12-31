Новогодняя речь канцлера Германии Олафа Шольца вызывает только гнев, отвращение и чувство стыда. Об этом заявили читатели Die Welt*.
Немцы раскритиковали Шольца за призывы экономить энергоресурсы и продолжать поддерживать Киев. Они сочли провалом решение Берлина отказаться от поставок российского газа.
"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких выступлений просто нет слов", — отметил один из подписчиков.
С ним согласились и другие читатели издания. Как подчеркнули пользователи, Шольц имеет проблемы с восприятием реальной действительности. Они также подчеркнули: на территории ФРГ наблюдается раскол буквально во всех сферах общества и политических институтах. Сегодня отсутствует единство народа, о котором говорил канцлер в своём обращении, уточнили комментаторы.
Кроме того, некоторые жители Германии предложили Шольцу написать заявление об отставке.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.