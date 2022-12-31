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Читатели Die Welt*: новогоднее обращение Шольца вызывает отвращение и гнев

Мир

Новогодняя речь канцлера Германии Олафа Шольца вызывает только гнев, отвращение и чувство стыда. Об этом заявили читатели Die Welt*.

Читатели Die Welt*: новогоднее обращение Шольца вызывает отвращение и гнев

Немцы раскритиковали Шольца за призывы экономить энергоресурсы и продолжать поддерживать Киев. Они сочли провалом решение Берлина отказаться от поставок российского газа.

"Отвращение, гнев, стыд, бессилие. После таких выступлений просто нет слов", — отметил один из подписчиков.

С ним согласились и другие читатели издания. Как подчеркнули пользователи, Шольц имеет проблемы с восприятием реальной действительности. Они также подчеркнули: на территории ФРГ наблюдается раскол буквально во всех сферах общества и политических институтах. Сегодня отсутствует единство народа, о котором говорил канцлер в своём обращении, уточнили комментаторы.

Кроме того, некоторые жители Германии предложили Шольцу написать заявление об отставке.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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