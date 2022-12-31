Умерла американская телеведущая, которая брала интервью у Путина

Известная американская тележурналистка и интервьюер Барбара Уолтерс скончалась в 93 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на её пресс-секретаря Синди Бергер.

Уолтерс работала на телеканале ABC News с 1976 года и стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей.

В России она была известна тем, что брала интервью у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина. Кроме того, она интервьюировала всех американских президентов со времён Ричарда Никсона до Барака Обамы.

Пресс-секретарь заявила, что журналистка умерла в своём доме в окружении близких.