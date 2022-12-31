Newsweek: русские могли взять Киев за несколько дней, Украину спасли США

Российская армия могла выполнить все задачи спецоперации уже к лету 2022 года, если бы США не помогли Киеву оружием и разведанными, заявили американские эксперты.

Помощь Вашингтона не позволила России победить, а без неё ВСУ "были бы разбиты прошлым летом", уверен профессор истории Академии ВВС США, подполковник Уильям Асторе.

"Совершенно очевидно, что без помощи Запада российским войскам удалось бы захватить Киев в первые дни конфликта", — отметили аналитики издания Newsweek.

По мнению Белого дома, быстрое завершение СВО стало бы кошмаром для НАТО, потому США сделали всё возможное, чтобы затянуть военный конфликт на Украине.