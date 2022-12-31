Российская армия могла выполнить все задачи спецоперации уже к лету 2022 года, если бы США не помогли Киеву оружием и разведанными, заявили американские эксперты.
Помощь Вашингтона не позволила России победить, а без неё ВСУ "были бы разбиты прошлым летом", уверен профессор истории Академии ВВС США, подполковник Уильям Асторе.
"Совершенно очевидно, что без помощи Запада российским войскам удалось бы захватить Киев в первые дни конфликта", — отметили аналитики издания Newsweek.
По мнению Белого дома, быстрое завершение СВО стало бы кошмаром для НАТО, потому США сделали всё возможное, чтобы затянуть военный конфликт на Украине.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.