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Российская армия могла выполнить все задачи спецоперации уже к лету 2022 года, если бы США не помогли Киеву оружием и разведанными, заявили американские эксперты.

Помощь Вашингтона не позволила России победить, а без неё ВСУ "были бы разбиты прошлым летом", уверен профессор истории Академии ВВС США, подполковник Уильям Асторе.

"Совершенно очевидно, что без помощи Запада российским войскам удалось бы захватить Киев в первые дни конфликта", — отметили аналитики издания Newsweek.

По мнению Белого дома, быстрое завершение СВО стало бы кошмаром для НАТО, потому США сделали всё возможное, чтобы затянуть военный конфликт на Украине.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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