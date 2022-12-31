Bankier: польский генерал Коморницкий заявил, что конфликт на Украине продлится ещё два года

Конфликт на Украине закончится не в 2023 году, а, возможно, в 2024. Причина — финансирование, которое Соединённые Штаты высылают в Киев. Такое мнение высказал генерал армии Польши Леон Коморницкий пишет издание Bankier.pl.

Он заявил, что американцы прекрасно осознают, что военные действия на Украине завершатся не в следующем году, а, может быть, через два года. И лучшее доказательство этого — деньги которые США тратят на поддержку киевского режима.

Но "симптомы" того, что Украина и Россия могут склоняться к завершению конфликта возможно проявятся в 2023 году, добавил польский военный.

По его прогнозу, следующий год станет для судьбы Украины ключевым, а действия украинской армии будут зависеть от иностранного финансирования, с которым перебоев сейчас нет.