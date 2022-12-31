Конфликт на Украине закончится не в 2023 году, а, возможно, в 2024. Причина — финансирование, которое Соединённые Штаты высылают в Киев. Такое мнение высказал генерал армии Польши Леон Коморницкий пишет издание Bankier.pl.
Он заявил, что американцы прекрасно осознают, что военные действия на Украине завершатся не в следующем году, а, может быть, через два года. И лучшее доказательство этого — деньги которые США тратят на поддержку киевского режима.
Но "симптомы" того, что Украина и Россия могут склоняться к завершению конфликта возможно проявятся в 2023 году, добавил польский военный.
По его прогнозу, следующий год станет для судьбы Украины ключевым, а действия украинской армии будут зависеть от иностранного финансирования, с которым перебоев сейчас нет.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.