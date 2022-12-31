Военный эксперт Борис Рожин объяснил, почему на Украине людей привязывают к столбам.
По словам Рожина, позорное привязывание людей к столбам украинские боевики позаимствовали у своих западных друзей. Эксперт рассказал, что подобное наказание было распространено в Европе ещё в средние века. Затем публичные унижения вернулись во период Первой мировой.
"Австрийцы и немцы публично привязывали к столбам своих проштрафившихся солдат и пленных", — пишет Рожин.
Во время Второй мировой нацисты таким образом наказывали уже мирных людей за "нарушение чистоты арийской крови". Рожин отмечает, что часто так позорили женщин. Также к столбу могли привязать за помощь партизанам и за любое нарушение правил оккупационного режима.
"Чаще, правда, вешали, чем привязывали к столбам. Так что бандеры это не сами придумали, а позаимствовали у своих любимых западных хозяев", — подытожил Рожин.
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