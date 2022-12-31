Санду сравнила бюджет Молдавии с лепёшкой: "Её в любом случае не хватит"

Руководитель Молдавии Майя Санду сравнила бюджет страны с плациндой — небольшой местной лепёшкой из вытяжного теста с начинкой, передаёт EADaily.

По словам президента, новый министр экономики Дмитрий Алайбу должен будет увеличить эту "бюджетную плацинду". Кроме того, она прокомментировала свой отказ от увеличения расходов государства на образование, медицину, улучшение состояния дорог и социальные выплаты.

"Если плацинда маленькая, её в любом случае не хватит", — сказала Санду.

Она призвала развивать экономическую систему Молдавии во избежание дефицита средств. Как пояснила президент, зарплаты граждан вырастут, когда "плацинда будет больше".

Ранее публицист Яков Павлов заявил, что Молдавия, имея низкие экономические показатели, решила сделать выбор в пользу антироссийской политики. При этом он подчеркнул: Европа по неизвестным причинам воспринимает Санду как "великую реформаторшу".