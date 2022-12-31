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19FortyFive: Россия в ответ на бомбардировщик США B-21 готовит стаю "Белых лебедей"

Мир

ВВС США официально представили концепт своего стратегического бомбардировщика дальнего действия нового поколения B-21. В ответ на это Россия начала наращивать производство самолётов Ту-160 "Белый лебедь".

19FortyFive: Россия в ответ на бомбардировщик США B-21 готовит стаю "Белых лебедей"

По мнению американских аналитиков, вскоре российские военные получат "целую стаю" сверхмощных самолётов Ту-160, что грозит реальной опасностью для США.

"Хотя это самый большой и тяжёлый сверхзвуковой самолёт (Ту-160. — Прим. ред.), когда-либо построенный, он никогда не производился в значительных количествах", — пишут аналитики 19FortyFive.

Самолёт является частью российской ядерной триады и способен нести на борту стратегическое вооружение. Кроме того, "Белый лебедь" может служить как дистанционная боевая платформа.

"Он был разработан для поражения целей в удалённых географических районах", — резюмировали авторы.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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