ВВС США официально представили концепт своего стратегического бомбардировщика дальнего действия нового поколения B-21. В ответ на это Россия начала наращивать производство самолётов Ту-160 "Белый лебедь".
По мнению американских аналитиков, вскоре российские военные получат "целую стаю" сверхмощных самолётов Ту-160, что грозит реальной опасностью для США.
"Хотя это самый большой и тяжёлый сверхзвуковой самолёт (Ту-160. — Прим. ред.), когда-либо построенный, он никогда не производился в значительных количествах", — пишут аналитики 19FortyFive.
Самолёт является частью российской ядерной триады и способен нести на борту стратегическое вооружение. Кроме того, "Белый лебедь" может служить как дистанционная боевая платформа.
"Он был разработан для поражения целей в удалённых географических районах", — резюмировали авторы.
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