Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нужно посадить в тюрьму за поставки оружия на Украину и поддержку нацистского режима в стране, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
По словам Янга, генсек Североатлантического альянса должен предстать перед судом.
"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорён к 30 годам без права на досрочное освобождение", — заявил американский политик.
Это не первое резкое высказывание Янга о внешнеполитической ситуации. Ранее Pravda.Ru цитировала его обвинение в адрес Конгресса США в поддержке нацизма.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.