В США призвали посадить генсека НАТО за поддержку киевского режима

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга нужно посадить в тюрьму за поставки оружия на Украину и поддержку нацистского режима в стране, заявил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

По словам Янга, генсек Североатлантического альянса должен предстать перед судом.

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг — убийца миллионов и военный преступник, который должен быть в тюрьме в Гааге и приговорён к 30 годам без права на досрочное освобождение", — заявил американский политик.

Это не первое резкое высказывание Янга о внешнеполитической ситуации. Ранее Pravda.Ru цитировала его обвинение в адрес Конгресса США в поддержке нацизма.