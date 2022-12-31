Financial Times: Европу может ожидать блэкаут уже с наступлением 2023 года

С приходом 2023 года в Европе обострится энергетический кризис и страны ожидают веерные отключения света, е где-то и вовсе блэкауты, заявили британские аналитики.

По данным издания, "комфортно" ЕС сможет прожить до апреля, но с перебоями света.

Из-за эмбарго, российская сторона поставляет минимум газа. А в 2023 году его транзит приблизится "к нулю", — пишет Financial Times.

Из-за этого следующий зимний сезон станет "гораздо сложнее" текущего.