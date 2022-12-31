С приходом 2023 года в Европе обострится энергетический кризис и страны ожидают веерные отключения света, е где-то и вовсе блэкауты, заявили британские аналитики.
По данным издания, "комфортно" ЕС сможет прожить до апреля, но с перебоями света.
Из-за эмбарго, российская сторона поставляет минимум газа. А в 2023 году его транзит приблизится "к нулю", — пишет Financial Times.
Из-за этого следующий зимний сезон станет "гораздо сложнее" текущего.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.