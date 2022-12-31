Strategic Culture: нет необходимости прощать Меркель, но её признание важно для Москвы

Признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Запад не собирался исполнять Минские соглашения, чрезвычайно важно для Москвы, заявили аналитики. По их мнению, немецкому политику "дорого" обошлась честность.

Как подчеркнули авторы, прощать Меркель необязательно, но учесть поведение и стратегию запада в будущем России будет проще.

"Нет необходимости прощать Меркель за всё, что она сделала, но её признание чрезвычайно важно, особенно для Москвы, по причинам любых будущих мирных переговоров, — заявили аналитики Strategic Culture. — Нужно задаться вопросом, почему Коллективный Запад продолжает это делать? Что же делать остальному приличному миру и как нам двигаться дальше после этого признания Меркель? ".

По мнению аналитиков, "честность" Меркель помогла "открыть глаза" странам, не относящимся к коллективному Западу, на его стратегию.