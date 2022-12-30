Шольц пообещал поддерживать Киев вопреки неудобствам граждан ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем предновогоднем обращении к согражданам заявил, что ФРГ намерена поддерживать Украину даже если самим жителям страны "будет трудно".

По мнению Шольца, немцы должны увидеть, как сплотился Евросоюз и страны НАТО на фоне украинского конфликта.

"Украинцы мужественно защищают свою родину, в том числе и благодаря нашей помощи. И мы будем продолжать поддерживать Украину, — заявил Шольц. — Мы испытываем последствия этого при совершении покупок в супермаркете, на заправочной станции или при оплате счетов за электричество или газ".

По словам Шольца, "трудный год" подходит к концу, однако, немцам необходимо сплотиться для большей помощи Киеву.

Ранее Pravda.ru цитировала заявление представителей парламента ФРГ о том, что немецкой армии не хватает всего, чего "только может не хватать".