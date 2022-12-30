Парламент ФРГ: Бундесверу не хватает почти всего, чего только может не хватать

Немецкой армии не хватает всего, чего только может не хватать, заявила уполномоченная парламента ФРГ по вопросам обороны Ева Хёгль.

По её словам, для военных недостаточно снаряжения начиная с "расходных" рюкзаков и шлемов и заканчивая оружием.

"У Бундесвера слишком мало, практически всего, что только можно", — заявила Хёгль на брифинге с журналистами.

Она подчеркнула, что у Бундесвера не осталось практически ничего, что необходимо армии в случае угрозы.

"Личное снаряжение, например, шлемы, рюкзаки, бронежилеты, а также малое и крупное оборудование и технику — от радиостанций, боеприпасов до танков", — резюмировала представитель парламента.