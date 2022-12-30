Немецкой армии не хватает всего, чего только может не хватать, заявила уполномоченная парламента ФРГ по вопросам обороны Ева Хёгль.
По её словам, для военных недостаточно снаряжения начиная с "расходных" рюкзаков и шлемов и заканчивая оружием.
"У Бундесвера слишком мало, практически всего, что только можно", — заявила Хёгль на брифинге с журналистами.
Она подчеркнула, что у Бундесвера не осталось практически ничего, что необходимо армии в случае угрозы.
"Личное снаряжение, например, шлемы, рюкзаки, бронежилеты, а также малое и крупное оборудование и технику — от радиостанций, боеприпасов до танков", — резюмировала представитель парламента.
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