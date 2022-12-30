Американские аналитики описали как минимум пять сценариев, которые могут привести к началу Третьей мировой войны на фоне геополитической напряжённости. Так, по их мнению, в 2022 году страны приблизились к масштабному конфликту, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.
Так, по мнению аналитиков, Третья мировая может разгореться на фоне конфликтов:
"Эти пять областей представляют наибольший риск возникновения того, что у нас может возникнуть искушение назвать "Третьей мировой войной", — пишет 19fortyFive.
Так, с начала года обострилась ситуация вокруг Украины и Тайваня, что может повлечь за собой вмешательство третьих стран. Однако за "громкими темами затерялся" конфликт Анкары и Афин. По мнению аналитиков, противостояние двух стран может перерасти в масштабную войну.
"Любое столкновение между Турцией и Грецией немедленно приведёт к вовлечению НАТО", — считают аналитики.
Что же касается Корейского полуострова, то авторы опасаются, что конфликт может перерасти в ядерное столкновение на фоне испытаний оружия КНДР.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.