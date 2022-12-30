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19fortyfive: есть несколько сценариев начала Третьей мировой войны

Мир

Американские аналитики описали как минимум пять сценариев, которые могут привести к началу Третьей мировой войны на фоне геополитической напряжённости. Так, по их мнению, в 2022 году страны приблизились к масштабному конфликту, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.

19fortyfive: есть несколько сценариев начала Третьей мировой войны

Так, по мнению аналитиков, Третья мировая может разгореться на фоне конфликтов:

  • на Украине,
  • в Тайване,
  • противостояние Греции-Турции,
  • напряжённости на Корейском полуострове.

"Эти пять областей представляют наибольший риск возникновения того, что у нас может возникнуть искушение назвать "Третьей мировой войной", — пишет 19fortyFive.

Так, с начала года обострилась ситуация вокруг Украины и Тайваня, что может повлечь за собой вмешательство третьих стран. Однако за "громкими темами затерялся" конфликт Анкары и Афин. По мнению аналитиков, противостояние двух стран может перерасти в масштабную войну.

"Любое столкновение между Турцией и Грецией немедленно приведёт к вовлечению НАТО", — считают аналитики.

Что же касается Корейского полуострова, то авторы опасаются, что конфликт может перерасти в ядерное столкновение на фоне испытаний оружия КНДР.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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