19fortyfive: есть несколько сценариев начала Третьей мировой войны

Американские аналитики описали как минимум пять сценариев, которые могут привести к началу Третьей мировой войны на фоне геополитической напряжённости. Так, по их мнению, в 2022 году страны приблизились к масштабному конфликту, чем когда-либо с момента окончания холодной войны.

Так, по мнению аналитиков, Третья мировая может разгореться на фоне конфликтов:

на Украине,

в Тайване,

противостояние Греции-Турции,

напряжённости на Корейском полуострове.

"Эти пять областей представляют наибольший риск возникновения того, что у нас может возникнуть искушение назвать "Третьей мировой войной", — пишет 19fortyFive.

Так, с начала года обострилась ситуация вокруг Украины и Тайваня, что может повлечь за собой вмешательство третьих стран. Однако за "громкими темами затерялся" конфликт Анкары и Афин. По мнению аналитиков, противостояние двух стран может перерасти в масштабную войну.

"Любое столкновение между Турцией и Грецией немедленно приведёт к вовлечению НАТО", — считают аналитики.

Что же касается Корейского полуострова, то авторы опасаются, что конфликт может перерасти в ядерное столкновение на фоне испытаний оружия КНДР.