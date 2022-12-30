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Пилько: "В 2023 году разлом старого мира продолжится"

Мир

Главный итог уходящего года: однополярной модели международных отношений брошен открытый вызов со стороны России. Ей противодействует Запад, а остальной мир занял выжидательную позицию и смотрит, чем закончится дело, пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

Пилько: "В 2023 году разлом старого мира продолжится"

Итоги десяти месяцев военной операции на Украине можно оценивать по-разному, но ясно одно, что мир прежним не будет. Кроме того, Украина является лишь одним из эпизодов борьбы против однополярного мира за переход к многополярному.

"Есть вероятность того, что в 2023 году разлом старого мира продолжится. И в новой холодной войне откроется второй фронт. Благо, предпосылок к этому предостаточно. Они есть в Восточной Азии (Тайвань, Корея, Южно-Китайское море), в Южной (китайско-индийское противостояние на Тибете, нестабильные Пакистан, Афганистан и Мьянма), на Ближнем Востоке и на Балканах. Да много где ещё. Мир вступил в длительную полосу конфликтного взаимодействия и в конечном итоге стабилизируется. Но не скоро", — отмечает Пилько.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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