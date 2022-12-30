Политолог Маркелов: "Мы не можем принять конституцию половины Херсонской области"

Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему у ДНР и ЛНР есть своя конституция, а Запорожская и Херсонская область пока её не имеют.

Политолог объяснил, когда новые регионы РФ получат свои уставные документы. Он считает, что данные процессы притормозили намеренно, так как военные стремятся восстановить административную целостность регионов.

Ранее генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ начала наступление на Запорожье.

"Мы же не можем принять конституцию половины Херсонской области", — сказал эксперт, отметив, что данные регионы ещё не оправились от травматического синдрома.

Он уверен, что безопасность для этих территорий превыше всего.

"Жителям этих областей сейчас нужна не конституция, а безопасность, тепло, устойчивое жилье, регулярное пропитание", — цитирует Маркелова 56orb.ru.