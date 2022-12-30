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"Меркель права": Олланд подтвердил, что Украина и Запад не собирались выполнять Минские соглашения

Мир

Бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время для усиления армии. Олланд в 2015 году принимал участие в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Меркель права": Олланд подтвердил, что Украина и Запад не собирались выполнять Минские соглашения

"Ангела Меркель была права <…> С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность", — заявил он в интервью изданию Kyiv Independent.

По словам экс-президента Франции — Франсуа Олланд занимал этот пост в 2012–2017 годах — геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на интервью.

В начале декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что целью Минских соглашений было дать Украине время на усиление. По её словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом тогда Североатлантический альянс не мог обеспечить Киев оружием в том объёме, в котором делает это сейчас.

Позднее президент России Владимир Путин сказал, что это заявление Меркель стало для него неожиданным. По словам Путина, он исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.

По сути, и Меркель, и Олланд подтвердили, что Киев не собирался выполнять Минские соглашения. А Берлин и Париж и не собирались делать ничего, чтобы оказать влияние на киевский режим и потребовать выполения соглашений.

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, комментируя заявления Меркель, отметил, что был поражен хладнокровием, с которым она высказалась в интервью по этой теме. По его мнению, такие слова подрывают основания для доверия.

О том, что слова Меркель ставит вопрос о доверии, заявил и президент Сербии Александр Вучич.

В самом деле, как и о чём можно договариваться с политическими деятелями, которые изначально не собираются выполнять соглашения? И более того, считают это вполне нормальным, судя по невозмутимости Ангелы Меркель в интервью.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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