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Офицеры "Казак" и "Химик" объявили запрет выпивать в зоне СВО в Новый год

Мир

В этом году российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации на Украине, вынуждены будут встречать Новый год в боевых условиях. Защитники рассказали в беседе с корреспондентом "МК", как планируют провести праздник.

Офицеры "Казак" и "Химик" объявили запрет выпивать в зоне СВО в Новый год

По словам командира гвардейского танкового Нежинского полка с позывным "Казак", отмечать Новый год бойцы будут, насколько позволят условия и обстановка.

Он объяснил, что проедет сам по всем подразделениям вместо Деда Мороза и поздравит подчинённых. Также обязательно будет новогодний стол с мандаринами, но любой алкоголь под строжайшим запретом, включая шампанское.

Офицер Народной милиции ДНР с позывным "Химик" рассказал, что его бойцы отметят Новый год на позициях, в пунктах постоянной дислокации, а некоторые и в госпиталях.

Поэтому не будет ни ёлки, ни других новогодних украшений. Собираться большой группой на передовой тоже нельзя, добавил военный.

Праздничную атмосферу постараются создать в пунктах постоянной дислокации, но алкоголя на столах тоже ни у кого не будет, заключил офицер.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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