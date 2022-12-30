19FortyFive: Байден приказал Зеленскому явиться в США

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не посетить Вашингтон, поскольку это был приказ американского лидера Джо Байдена, сообщила в статье для 19FortyFive Виктория Коутс — заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике.

"Зеленский не мог отказаться, когда американский президент сделал приглашение, которое по сути и по смыслу являлось приказом", — отмечается в материале.

Коутс считает, что Байден использовал Зеленского для решения внутриполитических проблем США. Выступление украинского лидера в конгрессе было нужно для принятия законопроекта о государственных расходах, куда входит финансовая поддержка Киева.

По словам эксперта, ситуация на Украине превратилась для США из вопроса национальной безопасности в партийное дело.