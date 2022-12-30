Президент Украины Владимир Зеленский не мог не посетить Вашингтон, поскольку это был приказ американского лидера Джо Байдена, сообщила в статье для 19FortyFive Виктория Коутс — заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике.
"Зеленский не мог отказаться, когда американский президент сделал приглашение, которое по сути и по смыслу являлось приказом", — отмечается в материале.
Коутс считает, что Байден использовал Зеленского для решения внутриполитических проблем США. Выступление украинского лидера в конгрессе было нужно для принятия законопроекта о государственных расходах, куда входит финансовая поддержка Киева.
По словам эксперта, ситуация на Украине превратилась для США из вопроса национальной безопасности в партийное дело.
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