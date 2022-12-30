Наёмник из Британии Шариф Амин с позывным "Рэмбо" воевал на стороне вооружённых сил Украины (ВСУ), но после ранений всех конечностей уже три месяца находится в госпитале и желает вернуться на фронт. Об этом пишет издание Mirror.
Амин женился на украинке Елене Витвицкой, во время спецоперации помогал в доставке гуманитарной помощи Киеву, а после вступил в иностранный легион.
В октябре во время разведки "Рэмбо" попал под обстрел российской артиллерии, в результате чего получил тяжёлые ранения всех четырёх конечностей и лёгких. Ему удалось выжить чудом.
Врачи планируют пришить наёмнику на место потерянного большого пальца на руке большой палец ноги, провести операцию на предплечье и правой ноге.
Чувстительность правой руки еще не восстановилась, но Амин заявляет, что после случившегося хочет вновь вернуться на передовую даже в таком виде, говорится в статье.
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