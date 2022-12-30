Командир взвода ВСУ Черновол снялась для эротического календаря на 2023 год

В новогоднем эротическом календаре украинской армии на 2023 год появились сексуальные фотографии лейтенанта Татьяны Черновол, сообщает EADaily.

Командир противотанкового взвода в артиллерийском дивизионе 1-й отдельной механизированной бригады отметила, что в её подчинении находятся только мужчины, однако она хочет почувствовать себя настоящей женщиной. Черновол всячески пытается подбодрить своих солдат, устраивая конкурсы на "самый непристойный анекдот".

"Сексуальная энергия мужчины — агрессивная, настроенная на войну и победу, она даёт мужчине крылья. Поэтому я снялась для эротического календаря украинской армии. Всё, что даёт силу украинскому солдату, — полезно для него, украинской армии, государства Украина", - заявила лейтенант.

Более того, Черновол абсолютно не против, если откровенные снимки появятся в блиндажах её подчинённых, так как солдаты будут смотреть на фотографии "с любовью".