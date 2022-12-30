19fortyfive: США пожалели, что проигнорировали требования Путина о нерасширении НАТО

Вашингтон упустил шанс принять требования Москвы о нерасширении НАТО на Восток, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для 19fortyfive.

Спровоцировав украинский конфликт, США ухудшили жизнь европейцам и американцам. Для Соединённых Штатов было бы сейчас гораздо лучше, если бы они в своё время не проигнорировали требования президента РФ Владимира Путина о нерасширении Североатлантического альянса, отмечается в материале.

Если бы Вашингтон предоставил Москве гарантии безопасности, то показал, насколько высоко ценит дипломатический путь урегулирования конфликтов. Кроме того, это позволило бы США существенно сократить расходы на оборону. В конце концов, американская экономика получила бы больше денег, подчеркнул Бэндоу.

Ранее обозреватели издания The Hill написали, что Запад допустил большую ошибку, проигнорировав основной посыл Путина в Мюнхенской речи 2007 года.