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Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине

Мир

Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.

Помощник Рейгана рассказал, как страны НАТО лгали Украине

По его словам, страны Североатлантического альянса "лгали Киеву", когда обещали ему место в НАТО. За 14 лет они так и не приняли в свои ряды Украину, потому что не были готовы воевать за неё.

Бандоу призвал США не принимать участие в украинском конфликте, чтобы не спровоцировать прямое вооружённое столкновение с Россией, и брать в приоритет интересы американского населения.

"У любого члена НАТО никогда не было веских причин рисковать жизнью, богатством и будущим своего народа. Это не изменилось и в нынешнем конфликте", — подчеркнул Бандоу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву "самым быстрым путём к миру" на Украине.

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Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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