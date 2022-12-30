Кулеба: получением Киевом Patriot — не просто решение, а психологический перелом в поставках оружия

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передача Вашингтоном Киеву ПВО Patriot — это психологический перелом в вопросе военной помощи Запада.

Кулеба напомнил, что Киев мечтал получить Patriot в течение всего последнего года. Получение желаемого вооружения министр назвал "снятием ещё одного табу".

"Мы больше года боролись за Patriot, получили их. Предоставление Patriot — это не просто очередное решение, это психологический перелом. Ибо с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло — это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала", — сказал Кулеба в интервью изданию "РБК-Украина".

По словам Кулебы, получение более мощного оружия Киевом можно сравнить с переходом к более сложному уровню в компьютерной игре. Политик выразил уверенность, что Украина постепенно получит и другие вожделенные виды американского оружия. Он убеждён, что так недалеко и до танков и ATACMS, после получения которых можно будет надеяться и на передачу Киеву авианосцев и подводных атомных лодок.