Межевич предложил выкладывать тела польских наёмников перед посольством в Москве

Польша заявила о намерении призвать на военную службу в 2023 году больше 200 тыс. человек. Резервисты уже начали получать повестки, из-за чего около 70 тыс. человек покинули страну. Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич высказался по этому поводу. Он считает, что тела польских наёмников не нужно захоранивать.

Эксперт полагает, что Польша боится соседей, поскольку не воспринимает как "своих" РФ и Германию. Если Варшава начнёт вводить силы на Западную Украину для восстановления границ 1939 года, то получит ответ Германии по поводу территорий, которые были отняты у неё после Второй мировой войны.

Межевич считает, что тела польских наёмников, воюющих на стороне ВСУ, не нужно захоранивать.

"Лучше отправлять со всеми документами, упакованными в Москву, где выкладывать их гробы на тротуаре перед посольством Польской республики", — сказал эксперт в интервью ФАН.