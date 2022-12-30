Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия не отказывается от дипломатического решения украинского конфликта, и Китай это высоко ценит.
Ранее обозреватели The New York Times пришли к выводу, что дипломатических переговоров между Украиной и РФ в ближайшее время не будет из-за "жёстких позиций" обеих сторон конфликта.
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