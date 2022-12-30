Арестович сдвинул дату "перемоги" как минимум до конца 2023 года

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сдвинул "перемогу" как минимум до конца 2023 года.

Ранее Арестович обещал Украине "победу" как минимум весной 2022 года. Сейчас он полагает, что "горячо" будет до середины лета, а СВО не закончится до конца 2023 года.

Арестович в интервью украинскому телеканалу рассказал, что он пока не знает, как РФ хочет задействовать 200 тыс. мобилизованных. Также он сказал, что интригой остаётся и то, сколько оружия Запад передаст Киеву.

"Поскольку сразу после "горячо" СВО не заканчивается, то, скорее всего, мой нынешний прогноз, который, наверное, будет ещё раз изменён за это время, что не раньше осени следующего года мы сможем говорить даже не о конце СВО, а осторожно предусматривать уменьшение интенсивности боевых действий или что-то такое", — заявил Арестович.

Однако не все смотрят в будущее так оптимистично. Например, депутат Верховной рады Шараскин заявил, что он очень неоптимистично смотрит на то, что будет с Украиной через год.