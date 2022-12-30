Песков: Кремль крайне обеспокоен падением украинской ракеты в Белоруссии

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, руководство РФ крайне обеспокоено падением украинской ракеты на территории Белоруссии.

"Это то событие, которое вызывает крайнюю обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров", — сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что белорусские и российские военные контактируют и координируются на постоянной основе, на фоне доверительного диалога высочайшего уровня. В итоге взаимообмен информацией происходит максимально оперативно.

"Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определенным демаршем перед украинской стороной. Но, еще раз повторяю, это событие, которое вызывает озабоченность", — добавил Песков.

В четверг стало известно о поражении белорусскими ПВО в Брестской области украинской ракеты С-300.