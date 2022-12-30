American Thinker: Украина — это машина США для отмывания денег

Руководство США относится к Украине как к машине для отмывания денег, поэтому она является более приоритетным направлением для Вашингтона, чем свой собственный народ. Об этом заявил журналист Андреа Уидбург для издания American Thinker.

"Тот факт, что Украина издавна является машиной для отмывания денег, дает намек на ответ: элите нужно поддерживать это государство. Еще один намек появился, когда мы узнали, что Владимир Зеленский намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме и стремится к партнерству с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock", — сказано в статье.

Обозреватель считает, что американским демократам и ряду "недореспубликанцев" сотрудничество с Киевом очень выгодно. По версии Уидбурга, схема тут проста: Украина сейчас существует на деньги американских налогоплательщиков, вложив их в компанию FTX, а FTX, в свою очередь, вложила их в американскую "Унипартию".

Автор отметил, что у глобалистов и администрации Байдена интересы схожи, чего нельзя сказать об интересах Америки.